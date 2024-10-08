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专访｜“贸易冲突没有赢家”——访德国汽车工业协会主席穆勒

2024年10月08日11:19 | 来源：新华网
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新华社柏林10月8日电 专访｜“贸易冲突没有赢家”——访德国汽车工业协会主席穆勒

新华社记者李函林

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒日前接受新华社记者书面采访时表示，欧盟对自中国进口电动汽车加征关税，将对欧洲尤其是德国汽车工业和消费者产生不利影响。她强调，这一决定意味着全球合作再次出现倒退。

欧盟委员会4日宣布，对自中国进口电动汽车加征关税的提议已获成员国必要支持。该决定公布后遭到欧洲多方反对。

就这一提议举行的投票中，德国政府投下反对票。包括德国总理朔尔茨在内的多名德国政要先后发声，要求欧盟放弃对自中国进口电动汽车加征关税的方案，指出提升竞争力应通过更加开放的市场实现，加征关税只会对欧洲和德国产生负面影响。

穆勒告诉记者，德国政府就这一问题发出了“正确的信号”，也获得不少欧盟成员国支持。她表示，欧洲的繁荣在很大程度上得益于全球贸易，德国的立场展现了对国际贸易重要性的深刻认识。德国汽车工业始终支持自由和公平的贸易，希望通过建设性讨论来解决问题。

穆勒表示，对从中国进口的电动汽车加征关税，将极大增加从中国进口产品的汽车制造商成本，影响产业发展。

穆勒呼吁各方通过对话与合作，努力化解分歧，避免贸易争端对双方经济造成负面影响。穆勒强调，当前欧中谈判必须继续推进，以避免局势升级，防止潜在的贸易冲突。“贸易冲突没有赢家，尤其是在当前全球保护主义抬头的背景下。德国必须与欧洲一道，成为全球贸易的有力发声者和坚定倡导者。”

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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