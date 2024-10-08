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中国国家大剧院管弦乐团在符拉迪沃斯托克举行音乐会

2024年10月08日09:26 | 来源：新华网
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新华社符拉迪沃斯托克10月7日电（记者陈畅）中国国家大剧院管弦乐团7日在俄罗斯滨海边疆区首府符拉迪沃斯托克市马林斯基剧院举行音乐会，受到当地观众热烈欢迎。

在指挥家李心草指挥下，乐队演奏了俄罗斯和中国作曲家的作品，包括中国作曲家吕其明创作的交响序曲《红旗颂》、俄罗斯作曲家柴可夫斯基创作的《第一钢琴协奏曲》、中国作曲家陈其钢创作的小号协奏曲《万年欢》和俄罗斯作曲家斯克里亚宾创作的《狂喜之诗》。中国钢琴家罗维和俄罗斯小号演奏家谢苗·萨洛马尼科夫参加了演出。

国家大剧院管弦乐团总经理任小珑对记者说，演出恰逢中俄建交75周年，国家大剧院管弦乐团有幸成为中俄友谊的使者，把充满中国风格、带有俄罗斯情调的音乐献给观众。

俄罗斯观众尤里·谢尔盖耶维奇接受记者采访时说，这是一场高质量的音乐会，我们非常高兴能够欣赏到如此高水平的表演。

中国国家大剧院管弦乐团10月1日至7日在俄罗斯展开巡演，此前在莫斯科和圣彼得堡举办了两场音乐会，符拉迪沃斯托克是巡演的最后一站。本次巡演是中俄文化年活动的一部分。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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