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韩国市民团体抗议政府强拆驻韩美军“基地村”收容所遗址

2024年10月08日09:15 | 来源：新华网
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　　新华社韩国东豆川10月7日电（记者陈怡　孙一然）韩国市民团体“阻止拆除东豆川原性病管理局共同对策委员会”7日在位于京畿道东豆川市的驻韩美军“基地村”收容所遗址入口处举行记者见面会，抗议当地政府计划强行拆除该处收容所遗址，呼吁保留收容所建筑，以铭记历史。

　　该市民团体负责人在记者见面会上表示，东豆川市10月2日发布拆除收容所的施工中标企业，收容所即将被拆除。对此，该市民团体将在10月7日至20日期间，每晚举行烛光集会，以阻止拆除。

　　参加当天记者见面会的“京畿北部和平市民行动”共同代表金大镕告诉记者，收容所的存在不仅仅是为了证明驻韩美军在“基地村”对女性的人权践踏，更象征战争所带来的伤害，因此希望这一空间能够成为反思与实践和平的重要场所。

　　韩国民间团体“‘基地村’女性人权连带”共同代表安金贞爱表示，如果民众对驻韩美军的历史不够了解、女性人权受侵害的事实不被承认，就可能重蹈覆辙，因此需保存好这一建筑。

　　自20世纪50年代起，大量韩国女性遭受驻韩美军残酷的性剥削，在驻韩美军基地周边出现众多以美军为服务对象的“俱乐部”，形成所谓“基地村”。当时“基地村”内患有性病的女性会被关进收容所——“性病管理局”，她们会被注射大量青霉素。据幸存者的说法，很多人因过度注射青霉素而死亡或落下残疾。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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