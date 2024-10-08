新华社柏林10月7日电（记者车云龙）德国联邦统计局7日公布的数据显示，受国内新订单大幅下降等因素影响，经季节和工作日调整后，德国8月工业新订单环比下降5.8%。

数据显示，8月德国工业国内新订单环比下降10.9%，国外新订单环比下降2.2%，其中来自欧元区的新订单环比下降10.5%，来自欧元区以外的新订单环比增长3.4%。

德国联邦统计局当天在声明中说，8月工业新订单下降原因之一，是前一个月来自飞机、船舶、火车等运输设备制造业的大规模订单量远超平均水平，市场需求趋于饱和，导致8月该领域新订单大幅减少。剔除大规模订单后，德国8月工业新订单环比降幅为3.4%。

此外，德国联邦统计局将7月工业新订单环比增幅从此前2.9%调整为3.9%。

德国联邦经济和气候保护部当天发表声明说，主要受运输设备制造业大规模订单剧烈波动影响，德国工业新订单在此前两个月低位回升后再次出现下滑。鉴于工业需求仍然疲软、企业情绪指标持续消极，今年下半年德国工业经济明显复苏的可能性不大。

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