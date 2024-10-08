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中方支持联合国更加积极有为

2024年10月08日06:55 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月7日电 中国常驻联合国代表傅聪7日表示，中国始终是多边主义的坚定倡导者，是联合国作用的坚定维护者，中方愿同各方一道，支持联合国更加积极有为，将《未来契约》的政治承诺转化为具体行动，共同构建人类命运共同体。

　　傅聪当天在联大全会关于“落实联合国重大会议成果、加强和改革联合国系统”主题辩论上发言说，各国人民共同呼唤一个更加平等、安全、繁荣、可持续的世界，期待联合国为此发挥关键作用。日前举行的联合国未来峰会通过了《未来契约》，发出了加强团结合作、完善全球治理的清晰政治信号，为应对全球性挑战明确了努力方向。

　　傅聪说，加速落实2030年可持续发展议程是未来峰会的初心与使命。《未来契约》将发展议程置于中心位置，再次确认把“共同但有区别的责任”原则贯穿发展各领域。中方呼吁发达国家以落实《未来契约》为契机，切实担负起发展援助和气候融资等历史责任，拿出实际行动和真金白银，真正帮助发展中国家解决现实困难。《未来契约》明确了国际金融架构改革的方向。会员国要再接再厉，继续凝聚共识和合力，不断增强联合国在全球经济治理中的作用。要推动国际货币基金组织、世界银行等多边金融机构改革迈出实质性步伐，全面提升全球南方的代表性、发言权和决策权，为发展中国家提供更充足、更及时、更有效、更可持续的融资支持。要坚持和维护联合国在人工智能国际治理领域的主导作用，本着全面平衡、公平普惠等原则，推动建立普遍认同的国际规则标准和各国平等参与、平等受益的治理机制，弥合南北数字鸿沟，服务全人类共同福祉。

　　傅聪表示，《未来契约》就维护国际和平与合作提出很多举措。当前，维护中东和平刻不容缓。中方呼吁切实尊重各国主权、安全和领土完整，反对一切违反国际关系基本准则的行为，谴责一切针对平民的暴力袭击。为避免局势轮番升级甚至失控，各方都要力行克制，避免采取煽动性言论和挑衅性行动。全面停火刻不容缓，“两国方案”是根本出路。乌克兰危机还难以走向结束，各方都应以和平为重，以人民为重，真正致力于劝和促谈，推动危机政治解决。本届联大期间，中国、巴西等“全球南方”国家共同成立“和平之友”小组，目的就是秉持《联合国宪章》宗旨和原则，为政治解决危机汇聚共识，为实现和平前景贡献力量。

　　傅聪强调，安理会有必要进行合理改革，关键是确保正确的方向，真正提升包括非洲国家在内广大发展中国家的代表性和发言权，让更多外交政策独立的中小国家参与安理会决策，绝不能让安理会成为富国和大国俱乐部，更不能成为地缘对抗、集团政治的角斗场。要维护联大安改政府间谈判主渠道地位，本着协商一致原则推进有关讨论，确保安改进程由所有国家参与、所有国家受益。《未来契约》后续落实需要各方共同参与，在联合国的旗帜下加强团结协作。形势越复杂，挑战越突出，越要维护联合国权威，越要发挥联合国核心作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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