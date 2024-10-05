新华社日内瓦10月4日电（记者曾焱）世界卫生组织3日发布新闻公报说，已批准美国雅培制药有限公司所产猴痘检测试剂Alinity m MPXV的紧急使用授权申请。这是首个获世卫组织批准的猴痘体外诊断试剂。

世卫组织说，Alinity m MPXV试剂是一种实时聚合酶链式反应（PCR）检测试剂，由经过培训的临床检测人员对患者进行皮肤创口拭子取样，利用PCR技术检测样本中的猴痘病毒DNA。

世卫组织表示，非洲猴痘检测能力有限，确诊也存在延误，这导致了病毒的持续传播。批准检测试剂有助于那些发生猴痘疫情的国家尽早、准确地诊断病例，使感染者及时获得治疗和看护，从而控制疫情扩散。世卫组织目前还收到另外3种检测试剂的紧急使用授权申请，并正在与其他试剂制造商协商，以确保有更多可靠的诊断选择。

2024年以来，非洲地区已报告逾3万例疑似病例，报告病例数最多的国家为刚果（金）、布隆迪和尼日利亚。在刚果（金），今年只有37%的疑似病例接受检测。

今年8月，世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是自2022年7月以来世卫组织第二次就猴痘疫情发布《国际卫生条例》规定的最高级别警告。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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