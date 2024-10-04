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伊朗最高领袖：未来仍可能适时回击以色列

2024年10月04日19:39 | 来源：新华网
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新华社德黑兰10月4日电（记者陈霄 沙达提）伊朗最高领袖哈梅内伊4日说，每个不想被压迫的国家“必须醒来”，走向合作，并表示伊朗未来仍可能适时回击以色列。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，哈梅内伊4日在德黑兰主持仪式悼念日前遇袭身亡的黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉。他在发表公开讲话时说，伊朗的敌人也是黎巴嫩、巴勒斯坦、伊拉克、埃及、叙利亚和也门的敌人。敌人同时采取心理战、经济施压和暴力。如果这套手段在一个国家取得成功，他们就会施加给另一个国家。他呼吁每个不想被压迫的国家必须团结一心。

哈梅内伊表示，伊朗武装部队1日晚对以色列的军事打击行动是对以色列和美国所犯罪行的“最小惩罚”。他说：“将来如果有必要的话我们还会这样做。”

中东局势近日持续升级。以色列军方9月29日袭击也门胡塞武装控制的港口和发电站等目标后，10月1日宣布对黎巴嫩南部的真主党目标进行地面打击，2日空袭巴勒斯坦加沙地带和叙利亚。为回应以色列近期一系列行为，伊朗1日晚向以色列大规模发射弹道导弹。

(责编：王静、赵欣悦)

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