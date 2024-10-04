人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国常驻联合国副代表：中方支持加快落实《全球数字契约》

2024年10月04日17:05 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国10月3日电 中国常驻联合国副代表戴兵3日表示，要加大力度向“全球南方”提供技术转让和能力建设支持，消弭日益扩大的数字鸿沟，不让任何人、任何国家在新兴技术革命中掉队，实现社会政策的普惠包容。中方支持加快落实联合国未来峰会通过的《全球数字契约》。

当天，戴兵在联合国大会第三委员会（联大三委）社会发展议题一般性辩论上发言时表示，重视不够、投入不足，是社会发展进程严重滞后的根本原因。联合国未来峰会通过的《未来契约》明确指出，可持续发展永远是多边主义的中心目标。中方呼吁将政治承诺转化为切实行动，推动社会发展事业重回正轨。中方支持明年在卡塔尔举行的世界社会峰会，希望峰会以减贫、充分就业和社会融合为重点，达成富有雄心的成果。

戴兵说，实现社会发展既需要当事国自力更生，又离不开强有力的伙伴关系。发达国家要切实兑现援助承诺，国际金融机构要加紧推进治理改革，为“全球南方”国家社会发展提供更多资金支持。要坚决反对“脱钩断链”“小院高墙”以及滥施单边制裁，维护广大发展中国家的发展权利。

戴兵强调，中方始终坚持以人民为中心的发展理念，大力发展社会事业，确保发展成果由人民共享。中国式现代化是胸怀天下的现代化。中方始终是全球发展事业的倡导者、参与者和贡献者，在全球发展倡议以及共建“一带一路”倡议框架下向“全球南方”国家社会发展事业提供了力所能及的支持。

戴兵表示，中方积极为“全球南方”提供创新助力。面对人工智能迅猛发展，中方推动联大通过人工智能能力建设国际合作决议，并在今年联大高级别周期间宣布《人工智能能力建设普惠计划》，围绕“全球南方”普遍期待的“五大愿景”，积极开展“十项行动”，包括基础设施联通、人才培养、数据安全等，致力于为各国共同发展插上智慧的翅膀，助力落实联合国2030年可持续发展议程，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。

(责编：王静、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部