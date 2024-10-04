新华社联合国10月3日电 中国常驻联合国副代表戴兵3日表示，要加大力度向“全球南方”提供技术转让和能力建设支持，消弭日益扩大的数字鸿沟，不让任何人、任何国家在新兴技术革命中掉队，实现社会政策的普惠包容。中方支持加快落实联合国未来峰会通过的《全球数字契约》。

当天，戴兵在联合国大会第三委员会（联大三委）社会发展议题一般性辩论上发言时表示，重视不够、投入不足，是社会发展进程严重滞后的根本原因。联合国未来峰会通过的《未来契约》明确指出，可持续发展永远是多边主义的中心目标。中方呼吁将政治承诺转化为切实行动，推动社会发展事业重回正轨。中方支持明年在卡塔尔举行的世界社会峰会，希望峰会以减贫、充分就业和社会融合为重点，达成富有雄心的成果。

戴兵说，实现社会发展既需要当事国自力更生，又离不开强有力的伙伴关系。发达国家要切实兑现援助承诺，国际金融机构要加紧推进治理改革，为“全球南方”国家社会发展提供更多资金支持。要坚决反对“脱钩断链”“小院高墙”以及滥施单边制裁，维护广大发展中国家的发展权利。

戴兵强调，中方始终坚持以人民为中心的发展理念，大力发展社会事业，确保发展成果由人民共享。中国式现代化是胸怀天下的现代化。中方始终是全球发展事业的倡导者、参与者和贡献者，在全球发展倡议以及共建“一带一路”倡议框架下向“全球南方”国家社会发展事业提供了力所能及的支持。

戴兵表示，中方积极为“全球南方”提供创新助力。面对人工智能迅猛发展，中方推动联大通过人工智能能力建设国际合作决议，并在今年联大高级别周期间宣布《人工智能能力建设普惠计划》，围绕“全球南方”普遍期待的“五大愿景”，积极开展“十项行动”，包括基础设施联通、人才培养、数据安全等，致力于为各国共同发展插上智慧的翅膀，助力落实联合国2030年可持续发展议程，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。

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