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共话中国经济新机遇｜专访：我们对中国市场的创新速度感到欣喜——访德国采埃孚集团董事会成员彼得·莱尔

2024年10月04日13:56 | 来源：新华网
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　　新华社柏林10月4日电　专访：我们对中国市场的创新速度感到欣喜——访德国采埃孚集团董事会成员彼得·莱尔

　　新华社记者车云龙　单玮怡

　　“我们对中国市场在创新方面的快速发展感到十分欣喜。”德国知名汽车零部件制造商采埃孚集团董事会成员彼得·莱尔日前接受新华社记者专访时表示，中国的创新速度有助于采埃孚集团持续发展与提升。

　　莱尔说，在中国市场不断发展的背景下，采埃孚凭借技术实力和本地化战略，成功与中国合作伙伴的创新步伐保持一致。他介绍说，采埃孚轨道业务覆盖从传动和安全系统，到数字解决方案及底盘零部件等多项技术产品，而这些轨道领域产品早在上世纪90年代便已逐步进入中国市场。

　　莱尔回顾道，采埃孚自上世纪80年代起便在中国开展业务，涉及乘用车、商用车和公交车等领域，并于2014年进入中国高速列车和地铁产品供应市场。他表示，采埃孚深度实施本地化战略，在中国开展技术研发和生产制造，并与本地合作伙伴紧密协作，为轨道和公共交通以及电动汽车提供技术和产品支持。

　　作为一家全球性企业，采埃孚在30多个国家和地区拥有160多个生产基地。集团2023年财报显示，这家企业的中国市场销售额再创新高，达到81亿欧元，同比增长5.2%，以中国为主的亚太区业务约占集团全球业务的四分之一。

　　莱尔表示，随着中国经济持续发展，采埃孚在中国市场看到更多业务拓展机会。“我们将继续在中国加大投资，既包括研发领域，也涵盖新技术的本地化生产。”

　　他认为，自动驾驶是全球交通领域的重点研发方向，也是采埃孚与中国客户的合作重点。中国在交通领域的电动化和可持续化转型取得显著成效，越来越多中国企业正朝着全球技术领导者的方向迈进。

　　他说，在日前举行的德国汉诺威国际交通运输博览会上，采埃孚与多家中国客户达成战略合作伙伴关系。他预计，未来几年里，采埃孚将与中国企业在轨道交通、公交技术以及商用车等领域共同实现超预期增长。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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