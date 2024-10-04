新华社联合国10月3日电 中国常驻联合国副代表耿爽3日说，要全面落实安理会和联大相关反恐决议及《联合国全球反恐战略》，共同打击所有被安理会列名的恐怖组织和个人，切实维护和加强联合国在国际反恐合作中的中心协调作用。

当天，联合国大会第六委员会（联大六委）就“消除国际恐怖主义的措施”议题举行会议。耿爽在发言时说，当前，世界百年未有之大变局加速演进，战争冲突此起彼伏，地缘政治空前紧张，恐怖主义再度进入活跃期，国际反恐形势更加复杂严峻。中方就消除国际恐怖主义提出以下主张：

第一，坚持多边合作。各方应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，尊重和保障每个国家的安全，携手打击恐怖主义。

第二，坚持国际法治。反恐行动应遵守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重各国主权，重视各方合理安全关切。不能以人权、人道为由干涉别国反恐努力，不能将恐怖主义与特定国家、民族或宗教挂钩，更不能将反恐问题政治化、工具化。

第三，坚持综合施策。反恐应树立系统观念，注重从源头上铲除恐怖主义滋生的土壤。反恐应重视发展问题，加快落实联合国2030年可持续发展议程，打破贫困与恐怖主义之间的恶性循环。反恐应重视青年问题，解决好青年的教育和就业，防止青年受恐怖主义、极端主义思想毒害。

第四，坚持赋能增效。各方应加强沟通协调、信息共享和经验交流，特别是帮助发展中国家加强反恐能力建设。应着力应对新兴技术带来的挑战，特别是网络空间存在的挑战和安全风险。

耿爽表示，中国是恐怖主义受害者。“东伊运”是联合国安理会列名的国际恐怖组织，曾在中国境内制造多起惨无人道的恐怖袭击。“马吉德旅”近年来持续活跃，严重威胁中国、巴基斯坦等国的安全利益。打击“东伊运”和“马吉德旅”符合国际社会共同利益。

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