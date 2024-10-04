人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方代表：应维护和加强联合国在国际反恐中的中心协调作用

2024年10月04日10:36 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国10月3日电 中国常驻联合国副代表耿爽3日说，要全面落实安理会和联大相关反恐决议及《联合国全球反恐战略》，共同打击所有被安理会列名的恐怖组织和个人，切实维护和加强联合国在国际反恐合作中的中心协调作用。

当天，联合国大会第六委员会（联大六委）就“消除国际恐怖主义的措施”议题举行会议。耿爽在发言时说，当前，世界百年未有之大变局加速演进，战争冲突此起彼伏，地缘政治空前紧张，恐怖主义再度进入活跃期，国际反恐形势更加复杂严峻。中方就消除国际恐怖主义提出以下主张：

第一，坚持多边合作。各方应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，尊重和保障每个国家的安全，携手打击恐怖主义。

第二，坚持国际法治。反恐行动应遵守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重各国主权，重视各方合理安全关切。不能以人权、人道为由干涉别国反恐努力，不能将恐怖主义与特定国家、民族或宗教挂钩，更不能将反恐问题政治化、工具化。

第三，坚持综合施策。反恐应树立系统观念，注重从源头上铲除恐怖主义滋生的土壤。反恐应重视发展问题，加快落实联合国2030年可持续发展议程，打破贫困与恐怖主义之间的恶性循环。反恐应重视青年问题，解决好青年的教育和就业，防止青年受恐怖主义、极端主义思想毒害。

第四，坚持赋能增效。各方应加强沟通协调、信息共享和经验交流，特别是帮助发展中国家加强反恐能力建设。应着力应对新兴技术带来的挑战，特别是网络空间存在的挑战和安全风险。

耿爽表示，中国是恐怖主义受害者。“东伊运”是联合国安理会列名的国际恐怖组织，曾在中国境内制造多起惨无人道的恐怖袭击。“马吉德旅”近年来持续活跃，严重威胁中国、巴基斯坦等国的安全利益。打击“东伊运”和“马吉德旅”符合国际社会共同利益。

(责编：王静、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部