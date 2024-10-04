新华社贝尔格莱德10月3日电（记者陈颖 石中玉）塞尔维亚总统武契奇3日在视察改造后的匈塞铁路苏博蒂察站时高度评价中方建设者，“没有他们的工作和努力，我们根本不可能取得这样的发展速度”。

当天下午，武契奇在中国驻塞尔维亚大使李明，塞建设、交通和基础设施部长韦西奇等人陪同下，乘坐动态检测车从诺维萨德站出发前往苏博蒂察站。检测车发车4分钟后时速提升至设计最高时速200公里。

武契奇在车上了解了项目建设总体情况和诺苏段（诺维萨德至苏博蒂察）线路动态检测情况，高度评价了中国铁路建设者的建设速度、工程质量和实干精神。

苏博蒂察站是匈塞铁路塞尔维亚境内最大的口岸站，也是当地重点文物保护单位。该站改造工程遵循“修旧如旧”原则，高质量如期完成。武契奇在现场发表讲话说，改造后的车站很漂亮，“我要感谢我们的中国朋友，没有他们的工作和努力，我们根本不可能取得这样的发展速度”。

匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，全长约350公里，其中塞尔维亚境内长183公里。塞境内贝诺段（贝尔格莱德至诺维萨德）已于2022年3月19日开通，运营两年多来累计发送旅客900多万人次。诺苏段于2022年7月1日正式开工，日前已启动动态检测，实现时速200公里达速运行，开通运营已进入倒计时。

据悉，匈塞铁路塞尔维亚境内段全线建成后，贝尔格莱德至苏博蒂察的通行时间将由现在的5个多小时缩短至80分钟左右，将有力提升塞基础设施水平，改善当地交通状况，方便沿线民众出行。

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