新华社联合国10月2日电（记者潘云召）以色列2日宣布联合国秘书长古特雷斯为“不受欢迎的人”并禁止他入境。多国当天就此发声，反对以方做法，并坚定支持古特雷斯的工作。

在联合国安理会2日就中东局势召开的紧急会议上，中国常驻联合国代表傅聪重申，中方坚定支持秘书长的工作，反对以色列对秘书长的无端指责。

瑞士常驻联合国代表、安理会10月轮值主席帕丝卡莱·克里斯蒂娜·贝里斯维尔重申瑞士支持联合国对中东地区的承诺和进行的斡旋，并全力支持秘书长的工作。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾说，以色列宣布联合国秘书长为“不受欢迎的人”，这一做法“极其无礼、闻所未闻”，这不仅是“对联合国的侮辱、也是对我们所有人的侮辱”。他呼吁安理会成员和联合国会员国对这一“无理行为”作出回应。

法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃表示，法国“全力支持和信任”古特雷斯。英国等国常驻联合国代表也强调了对古特雷斯的支持。

古特雷斯在会上发言说，黎巴嫩局势令人担忧，绝对要避免全面战争爆发，否则将产生深远而毁灭性的后果。他呼吁停止在黎巴嫩的敌对行动、立即在加沙地带停火，并立即无条件释放所有被扣押人员。

多国代表也在发言中表示，必须立即在加沙地带停火，不能让黎巴嫩成为另一个加沙，必须尽一切努力制止该地区的“暴力循环”。

西班牙首相桑切斯2日在社交媒体上表达了他个人和西班牙政府对古特雷斯的支持。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利2日在社交媒体上写道：我们支持联合国秘书长古特雷斯为结束所有冲突、尤其是中东地区冲突所作的不懈努力，我们谴责对古特雷斯的不公正攻击。

美国国务院发言人马修·米勒在2日举行的例行记者会上说，以色列此举对以方改善其所处境况无益，联合国在加沙及中东地区从事至关重要的工作，在全力维护安全和稳定中扮演着重要角色。

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