新华社贝尔格莱德10月1日电（记者陈颖 石中玉）“你们在如此关键时刻的帮助，再次凸显塞尔维亚与中国的友谊、兄弟情谊、团结和合作……”日前，一封由塞尔维亚扎古比察市长签字盖章的感谢信，让正在当地建设风电场的中方企业人员心里涌起阵阵暖流。

8月25日傍晚，距离塞首都贝尔格莱德东南方向165公里处的奇尔尼山区突发山火，浓烟滚滚，火光冲天。当时，扎古比察市长办公室评估火势严重且将继续蔓延，随即给正在建设黑峰150MW风电EPC项目的中国企业拨去紧急求助电话。

项目经理张昆告诉新华社记者，项目部办公室接到电话，立即安排一辆推土机和施工人员赶往起火点附近支援，清理出一条隔离带，控制火势蔓延。

市长萨费特·帕夫洛维奇告诉新华社记者，他们第一时间就想到向中国伙伴求助，中企立刻作出响应，派出灭火亟需的工程机械和操作人员。

这场山火直到8月30日下午才被完全扑灭。帕夫洛维奇回忆道，中方人员配合当地消防部门，“在崎岖地形中连续工作了五天，帮助我们控制住了火势”。

内纳德·米洛萨夫列维奇在扎古比察运营一家公用事业企业，全程参与救火。他说，这是当地有史以来最大一场山火。他清晰地记得，关键时刻，黑峰风电项目施工方是第一批赶到现场的救援力量。

“他们一到，我们立刻开始灭火作业。直到确保火势不再威胁扎古比察，我们才停下，”米洛萨夫列维奇说，“如果没能及时控制住火势，大火将吞噬整个村庄，可能造成难以想象的破坏甚至人员伤亡。”

帕夫洛维奇高度赞扬中企迅速果断的行动。他告诉记者，中企响应对控制火势起了决定性作用，“我们得以挽救我们的村庄和农田，否则可能会酿成灾难”。

张昆则谦逊地说，这不过是举手之劳，相信任何中企都会这样做。

他们没想到，日前，扎古比察市政府为此特地发来感谢信。

“我们谨对上述中国企业在我市近期山火事件中的支持表达我们最深切的感谢。你们及时提供的工程机械在防止火势进一步蔓延上起了至关重要的作用。你们的努力、资源和专业知识大大提高了灭火工作的效率，确保我们市民和森林资源的安全。”感谢信写道。

张昆告诉记者：“我们做了一个自己看来并不是多么大的举动，但是当地政府能给我们这样一个高规格反馈，我们很激动，也非常荣幸得到当地政府认可。”

张昆在多个国家工作过，对中企与当地的和谐关系深有感触。他说，这次从接到求助电话，到参与救火，再到收到感谢信，正是中塞友谊的一个体现。

“在紧急情况下，他们第一时间想起了我们，我们也第一时间响应。这正是双方友好关系的一种自然流露。”张昆动情地说道。

感谢信最后写道，将给予黑峰风电项目全力支持。前不久，帕夫洛维奇来到项目现场，再次向中方表达感谢，并询问项目进展中遇到的困难。

中企方面也期待能在保障当地民生方面作出更多贡献。

“作为在塞中企，我们在建设自己项目的同时，也十分关切和关心当地经济、民生发展。我们项目不光建设期、还有运营维护期都是很漫长的一个过程。相信在这一过程中，我们与当地的友谊及合作关系会更进一步加深。”张昆说。

(责编：苏缨翔、崔越)