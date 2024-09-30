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中美卫生部门同意加强机制性对话

2024年09月30日21:56 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿9月30日电　中美卫生部门日前在华盛顿举行会谈，双方同意加强机制性对话和多渠道沟通，密切技术机构间合作，并在多边平台上加强全球卫生事务协调。

　　中国国家卫生健康委副主任曹雪涛在会谈中表示，中美两国加强卫生健康合作伙伴关系，有利于维护两国人民健康和全球健康福祉。中方愿与美方加强政策沟通和立场协调，拓展癌症防治、慢病、人口老龄化、医学研究等领域交流合作。

　　美国卫生与公众服务部副部长帕姆表示，全球最大和第二大经济体间的合作对维护全球卫生安全至关重要。希望两国在癌症防治、慢病、人口老龄化、气候变化与健康、营养以及抗微生物药物耐药等领域加深交流合作。

　　这是自2017年以来中国卫生部门部级代表团首次访美。在美期间，曹雪涛同美国国立卫生研究院相关机构负责人和美国国家医学院主席进行交流。双方回顾了长期良好合作，充分肯定中美医学交流合作的意义，愿积极开展各领域交流和务实合作。曹雪涛还出席了由美国战略与国际问题研究中心和中国健康和人口发展战略研究院共同举办的中美卫生健康对话，这是中美两国在卫生健康领域首次高水平的智库对话。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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