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第二十五次中日韩环境部长会议在韩国举行

2024年09月30日18:45 | 来源：新华网
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　　新华社韩国济州9月30日电（记者陆睿）第二十五次中日韩环境部长会议28日至29日在韩国济州举行。三国与会代表介绍本国环境政策及最新进展，并就区域和全球热点环境议题交换意见。

　　中国生态环境部部长黄润秋在开幕式上指出，2024年是中日韩合作机制建立25周年，今年5月召开的第九次中日韩领导人会议达成了包括可持续发展和气候变化在内的一系列合作共识，为三国继续深化环境合作指明了方向、注入了新动力。

　　黄润秋表示，中国政府高度重视生态文明建设和生态环境保护，今年7月召开的中共二十届三中全会，提出了深化生态文明体制改革的重点任务和重大举措，为以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化提供强大动力和制度保障。同时，中国秉持人类命运共同体理念，深度参与全球环境与气候治理，积极开展双多边环境治理合作，深入推进绿色“一带一路”建设，推动合力保护人类共同的地球家园。

　　韩国环境部长官金琓燮介绍了韩国在应对气候变化、循环经济、大气污染防治、自然生态保护等方面政策及举措。日本环境大臣伊藤信太郎介绍了日本在应对气候变化、生物多样性保护、循环经济、海洋垃圾治理、大气污染防治等方面工作进展及举措。

　　会议期间，三国代表为中国的郑志荣、韩国的崔在妍和日本的茶谷悟颁发了第二十五次中日韩三国环境部长会议环境奖。会议听取了青年论坛和第九届中日韩环保企业圆桌会成果报告。会议还审议了《中日韩环境合作联合行动计划（2021—2025）》实施情况，通过新一期联合行动计划优先合作领域，共同签署《第二十五次中日韩环境部长会议联合公报》。

　　中日韩环境部长会议开始于1999年，旨在落实三国领导人会议共识，探讨和解决共同面临的区域环境问题，促进本地区可持续发展。会议由三国轮流举办。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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