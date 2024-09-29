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王毅：和平本身就是道路

2024年09月29日05:32 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月28日电（记者杨士龙 潘云召）当地时间9月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席第79届联合国大会一般性辩论，就国际地区热点问题阐述了中方立场。

　　王毅指出，和平是当今世界最宝贵的财富。有人问，有没有通往和平的道路，实际上和平本身就是道路。没有和平，发展难以为继；没有和平，合作无从谈起。为了和平，哪怕仍有一线希望，就不应轻言放弃；哪怕还有一点可能，就要付出百倍努力。

　　乌克兰危机还难以走向结束。当务之急是坚持“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”，推动局势尽快降温。中国正在做的，是发挥建设性作用，穿梭斡旋、劝和促谈，而不是火上浇油、趁机渔利。本届联大期间，中国、巴西等“全球南方”国家共同成立“和平之友”小组，目的就是秉持联合国宪章宗旨和原则，为政治解决危机汇聚共识，为实现和平前景贡献力量。

　　巴勒斯坦问题是人类良知的最大创伤。加沙冲突仍在延宕，平民伤亡与日俱增。黎巴嫩战火又起，强权不能代替正义。巴勒斯坦独立建国的夙愿不能再被回避，巴勒斯坦人民遭受的历史不公不能再被无视。全面停火刻不容缓，“两国方案”是根本出路。中方始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，坚定支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。中方近期推动巴勒斯坦内部和解取得突破。我们将继续和志同道合的国家一道，为全面、公正解决巴勒斯坦问题，实现中东长治久安作出努力。

　　阿富汗问题攸关地区和平与安全，要帮助阿富汗稳健施政、有效打恐、改善民生、重振经济，为阿富汗人民开辟一个美好的未来。

　　朝鲜半岛不能再生战端，要持之以恒推动局势降温，坚持对话协商解决问题，实现停和机制转换，维护半岛和平稳定。

　　中国深知亚洲地区需要的是稳定发展，反对的是分裂冲突。亚洲作为人类文明的重要源头和全球增长的关键引擎，有智慧也有能力通过地区合作稳定局势，通过对话协商妥处分歧，我们坚决反对域外国家把黑手伸向这一地区，坚决抵制任何势力在此兴风作浪、挑动对抗。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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