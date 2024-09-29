新华社联合国9月28日电（记者杨士龙 潘云召）当地时间9月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见韩国外长赵兑烈。

王毅表示，今年以来，中韩各领域交往合作趋向活跃，两国关系出现积极改善势头。这说明双方努力的方向是对的，效果是好的。只要坚守建交初心，坚定友好方向，坚持互利共赢，相信中韩关系就能持续健康向前发展。当今世界变乱交织，单边主义、保护主义上升。中韩是近邻，也是重要合作伙伴，应当携手应对风险挑战，为各自发展和两国关系营造有利条件。中韩经济联系密切，利益相互交融，这是市场规律作用的结果，符合双方共同利益。中方愿支持韩国办好明年亚太经合组织领导人非正式会议，推动区域经济一体化进程。

王毅强调，美国在本地区部署中导破坏地区和平稳定，不符合地区国家利益。朝鲜半岛不能生战生乱，维护半岛和平稳定符合各方共同利益。中方将继续劝和促谈，为实现半岛长治久安发挥建设性作用。

赵兑烈祝贺中华人民共和国成立75周年，表示韩中关系呈现恢复交流良好趋势。李强总理在韩中日领导人会议之际访韩，韩中议员联盟代表团访华，青年交流重启。希望双方延续积极势头，加强高层交往，推动两国关系稳定发展。韩方愿同中国加强经贸合作，共同促进区域经济融合。韩方高度关注半岛局势，期待同中方保持战略沟通。

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