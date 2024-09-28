新华社联合国9月27日电（记者潘云召 邓仙来）当地时间9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见联合国秘书长古特雷斯。

王毅转达习近平主席对古特雷斯的亲切问候，表示秘书长先生本月初作为特邀嘉宾赴北京出席中非合作论坛峰会，习近平主席同你深入交换意见，纵论天下大势，达成诸多重要共识，为中国同联合国合作指明了方向。中方祝贺联合国成功举行未来峰会。中方愿同联合国加强合作，推进世界和平与发展事业，将“未来契约”的愿景变为现实，为人类开辟更美好的未来。

王毅说，国际形势越复杂，全球性风险挑战越突出，越要维护联合国权威，发挥联合国的核心作用。习近平主席提出构建人类命运共同体重大理念及三大全球倡议，就是要维护以联合国为核心的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中方将全力支持联合国的工作。

古特雷斯请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。古特雷斯表示，感谢中国长期以来对联合国的支持，尤其是为未来峰会成功举行做出了积极贡献。当前全球化面临分裂风险，各方需要共同反对保护主义。面对世界面临的风险挑战，联合国将为和平尽力，为发展尽责，期待并相信中国将继续发挥重要作用。

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