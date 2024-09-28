新华社纽约9月27日电 当地时间9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见古巴外长罗德里格斯。

王毅转达习近平主席对劳尔同志和迪亚斯-卡内尔主席的亲切问候和良好祝福。王毅表示，今年对于中古两党两国都具有重要意义，中共二十届三中全会、古共八届八中全会先后胜利召开，为两国各自社会主义事业擘画了发展蓝图。中国正深入贯彻三中全会精神，凝心聚力推进中国式现代化，相信将为中古合作带来新机遇新动力。

王毅说，中方始终把古巴放在对外关系特殊位置，维护好、巩固好、发展好中古关系是中国党和政府坚定不移的立场。我们愿同古方一道，推动中古命运共同体建设行稳致远。中古双方始终在国际和多边舞台上相互支持，共同捍卫不干涉内政原则，维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益。中方一贯反对美国对古巴封锁制裁，将继续支持古方维护主权和尊严。中拉论坛已走过十年历程，期待古巴继续积极参与，推动中拉整体合作。

罗德里格斯请王毅转达劳尔大将和迪亚斯-卡内尔主席对习近平主席最诚挚的问候，热烈祝贺中华人民共和国成立75周年。罗德里格斯表示，古中即将迎来建交64周年，两国关系始终保持着高水平。感谢中方为古巴经济社会发展提供的帮助，感谢中方在国际场合坚定维护古巴的正当权益。古巴坚定奉行一个中国原则，坚定支持联大第2758号决议，反对利用人权问题干涉中国内政。古巴将继续积极参与拉中合作，推动拉中关系发展。

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