人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见古巴外长罗德里格斯

2024年09月28日14:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约9月27日电　当地时间9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见古巴外长罗德里格斯。

　　王毅转达习近平主席对劳尔同志和迪亚斯-卡内尔主席的亲切问候和良好祝福。王毅表示，今年对于中古两党两国都具有重要意义，中共二十届三中全会、古共八届八中全会先后胜利召开，为两国各自社会主义事业擘画了发展蓝图。中国正深入贯彻三中全会精神，凝心聚力推进中国式现代化，相信将为中古合作带来新机遇新动力。

　　王毅说，中方始终把古巴放在对外关系特殊位置，维护好、巩固好、发展好中古关系是中国党和政府坚定不移的立场。我们愿同古方一道，推动中古命运共同体建设行稳致远。中古双方始终在国际和多边舞台上相互支持，共同捍卫不干涉内政原则，维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益。中方一贯反对美国对古巴封锁制裁，将继续支持古方维护主权和尊严。中拉论坛已走过十年历程，期待古巴继续积极参与，推动中拉整体合作。

　　罗德里格斯请王毅转达劳尔大将和迪亚斯-卡内尔主席对习近平主席最诚挚的问候，热烈祝贺中华人民共和国成立75周年。罗德里格斯表示，古中即将迎来建交64周年，两国关系始终保持着高水平。感谢中方为古巴经济社会发展提供的帮助，感谢中方在国际场合坚定维护古巴的正当权益。古巴坚定奉行一个中国原则，坚定支持联大第2758号决议，反对利用人权问题干涉中国内政。古巴将继续积极参与拉中合作，推动拉中关系发展。

(责编：徐婵、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部