新华社纽约9月27日电 当地时间9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见埃及外长阿卜杜勒阿提。

王毅转达习近平主席对塞西总统的亲切问候。王毅说，埃及在中国外交全局中占有重要位置。在习近平主席和塞西总统战略引领下，中埃关系保持良好发展势头。今年5月，塞西总统成功对华进行国事访问，两国元首为中埃关系未来发展擘画了新蓝图。中方愿同埃方共同落实好两国元首共识，弘扬相互坚定支持的优良传统，推进各领域互利共赢合作，推动中埃全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，共同朝着共建命运共同体的方向前进。

王毅表示，中方支持埃方走出符合自身国情的成功发展道路，支持埃方维护好国家主权、安全和发展利益。乐见更多有实力的中国企业赴埃及投资兴业，助力埃及提升工业化水平。我们赞赏埃及坚持多边主义，在国际地区事务中主持公道，愿同埃方密切在联合国、金砖机制、上合组织等多边框架内协调配合，共同维护发展中国家利益。

阿卜杜勒阿提请王毅转达塞西总统对习近平主席的美好祝愿和亲切问候，表示塞西总统访华非常成功，为两国关系注入了新动力。埃中关系是两个大国、两大古老文明之间的关系，保持着强劲有力的发展势头。埃及愿同中方落实两国领导人达成的共识，深化各领域合作，办好“中埃伙伴年”，欢迎中国企业继续参与埃及现代化进程。埃中都坚持多边主义，致力于维护联合国权威和国际关系基本准则，可就国际热点问题加强协调，共同维护世界和平稳定。祝贺中非论坛北京峰会成功举行，推动非中关系更上一层楼。

(责编：徐婵、岳弘彬)