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王毅：种下和平的种子，总有一天会破土发芽

2024年09月28日13:35 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月27日电　当地时间9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席乌克兰危机“和平之友”小组部长级会议后，同巴西总统首席特别顾问阿莫林共同会见记者。

　　王毅表示，巴西、中国、南非、埃及、印尼、土耳其等“全球南方”国家共同发起了乌克兰危机“和平之友”，因为越来越多国家认识到，乌克兰危机不能走向升级失控，国际社会不能滑向分裂对抗。我们应当团结起来，共同谋求和平解决之道。今天的会议达成广泛共识，我们的立场清晰而明确。

　　我们坚定地站在和平一边。战争没有赢家，冲突没有未来。必须给和平一个机会。当务之急是推动局势降温，防止战场外溢，避免战事升级，要明确反对使用大规模杀伤性武器，反对核扩散，反对攻击核电站等和平核设施。

　　我们坚定地站在和解一边。俄乌是搬不走的邻居，和睦相处是唯一现实选择。误判不应升级，仇恨不应累积。我们鼓励俄乌双方从本民族根本和长远利益出发，按照联合国宪章宗旨和原则，尊重彼此主权独立和领土完整，照顾彼此合理正当关切，早日实现停火止战，共同寻求危机的全面、持久解决。

　　我们坚定地站在对话一边。冲突再大，矛盾再深，最终都要回到对话谈判轨道。希望国际社会将政治解决作为共同努力方向，支持适时召开俄乌当事方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的国际和会，构建均衡、有效、可持续的安全架构。我们反对借口危机对别国滥施单边制裁。甩锅推责无助于局势降温，也不利于推动政治解决。

　　我们坚定地站在团结一边。乌克兰问题延宕至今，已引发人道主义危机以及能源安全、粮食安全、跨境基础设施安全、核安全等衍生问题，国际社会应当团结起来共同应对。要避免冷战思维回潮，防止阵营对抗再现。

　　王毅强调，“和平之友”成员都是爱好和平的国家。我们不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方，在乌克兰问题上没有自身私利，没有地缘政治考虑。我们汇聚起来，是要发出支持和平的声音，要做俄乌双方通往和平的伙伴。种下和平的种子，总有一天会破土发芽，成长壮大。“和平之友”是开放的机制，也是包容的平台，将以灵活的方式开展工作，以包容的态度开展对话，以开放的精神同各方沟通。欢迎志同道合的国家，特别是“全球南方”国家更多参与进来，形成合力，共筑和平。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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