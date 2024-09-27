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王毅会见罗马尼亚外长奥多贝斯库

2024年09月27日17:48 | 来源：新华网
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新华社纽约9月26日电 当地时间9月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见罗马尼亚外长奥多贝斯库。

王毅表示，中国和罗马尼亚有着悠久的交往历史和友好传统。今年是两国建交75周年，双方应巩固传统友谊，推进互利合作，更好造福两国人民。中国正稳步推进中国式现代化，14亿人走向共同富裕，将为包括罗马尼亚在内的世界各国带来新的机遇。中国坚持高水平对外开放，欢迎更多罗马尼亚优质产品进入中国市场。希望罗方坚持自由贸易原则，为中国企业提供公平、非歧视营商环境。中欧互为第二大贸易伙伴，双方应加强对话，避免贸易摩擦扩大，防止损害中欧互信合作。

奥多贝斯库表示，中国是罗马尼亚重要的伙伴，愿同中方共同庆祝建交75周年，深化友谊与合作。罗方坚持一个中国政策，致力于促进对华合作，加强经贸联系，希望增加农产品对华出口。愿推动欧中通过对话妥善处理贸易争端。罗马尼亚重视中国为解决乌克兰危机发挥的作用，当前局势令人担忧，愿同中方保持沟通，共同为和平努力。

(责编：卫嘉、白宇)

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