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王毅会见丹麦外交大臣拉斯穆森

2024年09月27日17:36 | 来源：新华网
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新华社纽约9月26日电 当地时间9月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见丹麦外交大臣拉斯穆森。

王毅表示，丹麦是中国在北欧唯一的全面战略伙伴，两国关系长期走在中国同北欧国家关系前列。明年将迎来中丹建交75周年，双方要共同纪念这一重要年份，为双边关系注入新的动力。我们愿同丹麦共同规划好下阶段高层交往，引领双边关系发展。中方决定对丹麦施行免签政策，欢迎更多丹麦朋友来中国，也希望丹方为中方人员赴丹出台更多便利措施。祝贺丹麦当选安理会非常任理事国，双方可加强沟通协调，共同为世界和平安全做出贡献。

王毅指出，中国坚定不移走绿色低碳可持续发展道路，愿同包括丹麦在内的欧洲国家加强绿色转型合作。欧盟对中国绿色产品加征高关税，同绿色转型的努力背道而驰。双方应通过磋商找到妥善解决办法，希望丹麦为此发挥积极作用。

拉斯穆森表示，丹中关系保持良好发展势头，各领域合作进展顺利。丹麦坚持一个中国政策。期待明年同中方共同庆祝建交75周年。感谢中方对丹麦实施免签政策，这将极大促进两国旅游合作和人员往来。丹麦的发展得益于自由贸易，将继续坚持自由贸易，推动经济全球化，期待欧中找到妥善处理贸易摩擦的办法。丹麦将于明年出任安理会非常任理事国，希望得到中方支持，为应对世界面临的挑战做出努力。

(责编：卫嘉、白宇)

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