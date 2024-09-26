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王毅出席安理会“为和平展现领导力”高级别会议

2024年09月26日20:45 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月25日电　当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席安理会“为和平展现领导力”高级别会议并致辞。

　　王毅表示，和平始终是人类社会的殷切期待。当今世界仍不太平，国际和平事业任重道远。巴以冲突持续延宕，乌克兰危机升级外溢。冷战思维死灰复燃，世界分裂风险加剧。全球发展事业遇挫，新兴技术屡遭滥用。

　　王毅指出，为了和平，要秉持正确安全理念。中国国家主席习近平提出全球安全倡议，为破解安全赤字、追求持久和平提供了根本遵循。实现这一目标，必须恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整，摒弃冷战思维和零和博弈，抵制集团政治和阵营对抗。要合作应对人工智能、网络数字等新的安全挑战，践行共同、综合、合作、可持续安全观，与时俱进完善全球安全治理体系。

　　为了和平，要坚守国际公平正义。坚持大小国家一律平等。各国要挺起胸来，不畏任何霸权主义和强权政治。要践行真正的多边主义，坚定维护以国际法为核心的国际秩序，在相互尊重前提下共商安全治理，在公平正义基础上共建持久和平。要维护安理会权威，反对任何未经安理会授权的非法单边制裁。安理会在巴勒斯坦问题上应当勇于承担责任，切实发挥作用。巴勒斯坦应当成为联合国正式会员国，当务之急是尽快在加沙实现永久停火和全面撤军，制止在黎巴嫩发生的新的人道危机，防止冲突进一步扩散升级。中方倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会，尽早重启“两国方案”，推动巴勒斯坦问题实现全面、公正、持久解决。

　　为了和平，要坚持政治外交解决。只有外交谈判才能实现真正的和平，只有政治解决才能让和平持续。当事方要尊重彼此正当合理关切，坚持求同存异、相向而行。国际社会要为政治解决创造条件、开辟空间。中方对乌克兰危机的立场始终如一，那就是劝和促谈，推动政治解决。中国发表了政治解决乌克兰危机的立场文件，派出特使开展斡旋外交，同巴西联合发布了“六点共识”，旨在汇聚更多平衡、客观、理性的声音，为停火止战创造条件，为对话谈判积累势头，为实现和平作出努力。

　　为了和平，要促进共同持续发展。和平与发展有着深刻的内在联系。要支持发展中国家，特别是冲突后国家，以符合本国国情的方式实现自主发展，消除冲突根源。国际社会应当在尊重当事国主导前提下，提供建设性帮助，而不是以各种幌子肆意干涉别国内政。

　　王毅表示，在和平与安全问题上，中国是世界上纪录最好的大国，也是唯一将坚持和平发展道路写入宪法的大国，一直在以实际行动为维护世界和平贡献力量。今年是和平共处五项原则发表70周年。中国愿同各国一道，弘扬和平共处五项原则精神，共同建设持久和平、普遍安全的美好世界。

(责编：白宇、卫嘉)

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