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王毅出席二十国集团外长会

2024年09月26日20:30 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月25日电　当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间出席二十国集团外长会。会议由巴西外长维埃拉主持，巴西总统卢拉、南非总统拉马福萨、二十国集团成员和嘉宾国代表、联合国秘书长古特雷斯、第79届联大主席菲勒蒙等与会。

　　王毅说，今年二十国集团峰会的主题是“构建公正世界和可持续星球”，这回应了时代呼声，契合了人民愿望。二十国集团成员理应承担大国责任，展现大国担当，彰显大国表率，以伙伴精神推进和完善全球治理。会议发起全球治理改革行动倡议，下一步要将倡议转化为行动，将愿景转化为成果。

　　王毅提出，二十国集团要做联合国改革的支持者。坚持真正的多边主义，不搞有选择的多边主义。联合国作为全球治理核心平台，应当更好履行维护世界和平、促进共同发展的职责使命。安理会改革应当本着协商一致原则深入讨论，着眼提高发展中国家代表性。联合国应当在人工智能这一前沿技术治理中发挥中心作用。中方支持在联合国框架下建立人工智能治理机制。

　　二十国集团要做全球经济金融治理改革的推动者。要加强宏观政策协调，减少发达经济体政策调整的负面外溢效应。落实《全球数字契约》，弥合南北“数字鸿沟”。推进国际金融架构改革，赋予发展中国家更多代表性和话语权。中方支持古特雷斯秘书长推动全球金融体系改革的努力。

　　二十国集团要做全球贸易治理改革的促进者。坚守建设开放型世界经济的初心，促进贸易投资自由化便利化，打造公正、公平、非歧视的贸易投资环境，反对各种形式的保护主义，反对歧视性、排他性安排，让合作的桥梁越来越多、“小院高墙式”的贸易壁垒越来越少。

　　二十国集团要做全球发展领域改革的践行者。加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加包容、更加普惠、更有韧性的发展。深化全球发展伙伴关系，推动支持全球发展行动协同增效。习近平主席提出全球发展倡议三年来，得到100多个国家和国际组织支持，同各方开展了1100多个合作项目，中方愿同二十国集团伙伴继续加强合作。

　　王毅指出，和平安全是各国人民普遍期待，铸剑为犁是联合国会员国共同目标。中方主张，遵循“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”原则推动乌克兰危机尽快降温，为适时启动和谈创造条件。加沙局势考验人类正义良知，当务之急是立即实现全面、可持续停火，缓解人道主义危机，落实“两国方案”，接纳巴勒斯坦成为联合国正式会员国。中方愿同二十国集团弘扬伙伴精神，遵循联合国宪章的宗旨和原则，倡导构建平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，与各国人民共享发展成果、共筑美好未来！

(责编：白宇、卫嘉)

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