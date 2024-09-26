新华社联合国9月25日电 当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见萨尔瓦多外长希尔。

王毅转达习近平主席对布克尔总统的亲切问候。王毅表示，在两国元首战略引领下，中萨关系全面快速发展，政治互信不断深化，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，务实合作取得丰硕成果。我们赞赏萨方恪守一个中国原则，愿同萨方共同努力，推动中萨关系提质升级，助力萨方更好实现国家发展。

王毅说，中方将继续支持萨方自主探索符合本国国情的发展道路，愿同萨方加快推进自贸协定谈判，让更多萨尔瓦多产品进入中国市场。赞赏萨尔瓦多成为首批“全球发展倡议之友小组”成员，希望萨方支持和参与全球安全倡议、全球文明倡议，共同维护世界和平稳定，促进文明交流互鉴。

希尔转达布克尔总统对习近平主席的诚挚问候。希尔说，布克尔总统、萨尔瓦多政府和人民都认为，发展对华关系至关重要。在提升萨人民福祉的道路上，中国始终是同路人。萨方坚定奉行一个中国原则，致力于拓展对华合作，深化两国友谊。期待尽快同中方达成自贸协定，提升两国经贸合作水平。

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