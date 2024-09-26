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王毅会见希腊外长耶拉彼得里蒂斯

2024年09月26日16:37 | 来源：新华网
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新华社纽约9月25日电 当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见希腊外长耶拉彼得里蒂斯。

王毅表示，中国同希腊都是文明古国，古丝绸之路将两个民族连结在一起。共建“一带一路”合作为古丝绸之路注入新的内涵，也为两国发展带来新的机遇。中方重视希腊的地位和作用，赞赏希腊奉行对华友好政策。双方要拉紧文明交流和务实合作两大纽带，持续深化两国全面战略伙伴关系。中国将对希腊实施免签政策，这将极大便利两国人员往来，密切人文交流。

王毅强调，中欧利益高度融合，应当坚持互利共赢，倡导开放和合作。希望欧盟坚持战略自主，避免将经贸问题政治化，通过对话协商妥善处理分歧，确保中欧关系健康稳定发展。

耶拉彼得里蒂斯表示，希腊高度重视对华关系，坚持一个中国原则，希望进一步加强双边关系和各领域合作。感谢中国对希腊公民实施免签，这将为两国密切人文交流架起桥梁。期待更多中国企业到希腊投资，欢迎更多中国游客到访。希腊支持欧中合作，支持自由贸易。未来两年，希腊将担任安理会非常任理事国，期待同中方加强合作，捍卫联合国宪章，通过对话协商解决争端，为世界和平做出贡献。

(责编：卫嘉、白宇)

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