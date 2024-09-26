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王毅会见孟加拉国临时政府领导人尤努斯

2024年09月26日16:36 | 来源：新华网
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新华社联合国9月25日电 当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见孟加拉国临时政府领导人尤努斯。

王毅转达了中国领导人对尤努斯的亲切问候。王毅说，你是中国人民的老朋友，当年创立小额信贷模式，致力于减少贫困，这同中国共产党以人民为中心的执政理念高度一致。习近平主席指出，江山就是人民，人民就是江山。相信你将不负人民期待，带领孟加拉国克服困难挑战，早日重回团结稳定和发展繁荣正轨。

王毅说，中国和孟加拉国传统友好，两国人民之间有着友好感情。我们愿同孟加拉国一道，弘扬传统友谊，巩固政治互信，深化共建“一带一路”合作，推动两国全面战略合作伙伴关系不断向前发展。中方愿根据孟方需要，拓展农业、扶贫减贫、新能源等领域合作，加强治国理政和改革开放经验交流，助力孟经济社会发展。双方可加强在国际地区事务中的合作，维护发展中国家共同利益。

尤努斯说，孟加拉国和我本人都同中国有着长久的友好联系。中国开创了人类历史上一个又一个奇迹，尤其是脱贫事业取得了前无古人的成就，令人深感钦佩。孟方愿学习中国经验，不断扩大两国友好合作。愿代表孟加拉国全体人民，感谢中国派医护人员赴孟救治学生伤员。

(责编：卫嘉、白宇)

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