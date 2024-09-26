人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

报告显示：我国推动可持续发展成效显著

2024年09月26日08:42 | 来源：新华社
小字号

　　记者9月25日从可持续发展大数据国际研究中心获悉，该中心组织撰写的《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2024）》日前在联合国网站上正式发布。报告显示，我国推动可持续发展成效显著，过半指标提前实现联合国2030年可持续发展议程目标。

　　2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，致力于在2030年前消除贫困、促进平等和应对气候变化等。

　　《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2024）》利用多源卫星遥感数据和人工智能算法对全球7个可持续发展目标及中国227个可持续发展指标进行了定量评估。

　　报告指出，尽管全球在部分指标上进展缓慢，但中国在工业节能减排、可再生能源发展等方面贡献显著。2017年至2021年，中国贡献了全球33.61%的工业热源下降数量；截至2023年底，中国海上风电累计安装容量约占全球的50%。

　　此外，中国在农业水资源管理与饮水安全、公共交通便利性、节能减排、减少海洋污染等方面也取得积极进展。

　　“地球大数据综合使用卫星遥感、统计调查、互联网、基础地理等多源数据，是全面评估可持续发展目标进展、填补相关数据空缺的有效方法。”中国科学院院士、可持续发展大数据国际研究中心主任郭华东说。

　　据悉，依托中国科学院建设的可持续发展大数据国际研究中心，是全球首个以大数据服务联合国2030年可持续发展议程的国际科研机构。该中心已连续六年发布系列年度报告，产出了一系列可持续发展数据产品，为监测可持续发展目标进展情况、评估政策实施效果提供了科学工具。（记者 张泉）

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部