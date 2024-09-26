记者9月25日从可持续发展大数据国际研究中心获悉，该中心组织撰写的《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2024）》日前在联合国网站上正式发布。报告显示，我国推动可持续发展成效显著，过半指标提前实现联合国2030年可持续发展议程目标。

2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，致力于在2030年前消除贫困、促进平等和应对气候变化等。

《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2024）》利用多源卫星遥感数据和人工智能算法对全球7个可持续发展目标及中国227个可持续发展指标进行了定量评估。

报告指出，尽管全球在部分指标上进展缓慢，但中国在工业节能减排、可再生能源发展等方面贡献显著。2017年至2021年，中国贡献了全球33.61%的工业热源下降数量；截至2023年底，中国海上风电累计安装容量约占全球的50%。

此外，中国在农业水资源管理与饮水安全、公共交通便利性、节能减排、减少海洋污染等方面也取得积极进展。

“地球大数据综合使用卫星遥感、统计调查、互联网、基础地理等多源数据，是全面评估可持续发展目标进展、填补相关数据空缺的有效方法。”中国科学院院士、可持续发展大数据国际研究中心主任郭华东说。

据悉，依托中国科学院建设的可持续发展大数据国际研究中心，是全球首个以大数据服务联合国2030年可持续发展议程的国际科研机构。该中心已连续六年发布系列年度报告，产出了一系列可持续发展数据产品，为监测可持续发展目标进展情况、评估政策实施效果提供了科学工具。（记者 张泉）

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