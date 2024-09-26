新华社马那瓜9月25日电（记者吴昊）尼加拉瓜国立自治大学（马那瓜）孔子学院23日在尼首都马那瓜举行揭牌仪式，成为尼首家孔子学院。

这所孔子学院由中国昆明理工大学与尼加拉瓜国立自治大学（马那瓜）共建，是中尼高校共建的第一所孔子学院，成为两国首个在教育文化领域落地的合作项目。

中国驻尼加拉瓜使馆临时代办周仪在致辞中表示，这所孔子学院是两国文化教育合作具有里程碑意义的大事。希望孔子学院开设后积极开展工作，成为中尼文化交流的重要平台，为中尼友好作出新贡献。

昆明理工大学校务委员会主席唐家华表示，这所孔子学院的设立将为中尼高等教育文化交流合作提供新平台和新路径，为尼当地了解中国文化提供服务，在开展中文教育、促进中尼人文交流等方面发挥重要作用。

尼加拉瓜总统投资、贸易和国际合作顾问劳雷亚诺在致辞中说，尼中复交近3年来，团结合作、商贸投资和大型项目已成为两国关系飞速发展的“三大支柱”。为更好利用尼中关系发展带来的巨大机遇，学习中文非常必要，具有战略、长远意义。尼方愿同中方一道，推动双边关系持续深入发展，更好造福两国人民。

此次系列活动持续两天，除揭牌仪式，还包括孔子学院第一届第一次理事会、中美洲国际中文教育发展论坛、中美洲语言文化交流周（尼加拉瓜篇）、中尼高校合作备忘录签署仪式等活动。

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