新华社西班牙萨拉戈萨9月25日电（记者胡加齐）“中西科技合作主题日”活动25日在西班牙萨拉戈萨市举行，旨在搭建中西两国科技合作的桥梁，促进双方科技创新合作。

中国驻西班牙大使姚敬在活动开幕式上致辞说，西班牙首相桑切斯不久前成功访华，与中国领导人举行会晤。在两国领导人引领下，中西各领域友好交流与互利合作发展迅速，成果丰富。双方将本着相互尊重、平等互利的原则进一步深化科研和产业领域合作。

中国南京工业大学校长蒋军成说，中西科技界人士相聚一堂，深入探讨利用新能源、先进材料、人工智能、生物工程等前沿技术，推动全球可持续发展和智慧化进程，对两国深化国际产学研多领域合作具有重要意义。

西班牙萨拉戈萨大学校长马约拉尔表示，萨拉戈萨大学与南京工业大学的合作被西班牙政府确立为两国合作的样板，相信通过加强同中方科技和产业界的合作，一定能够共创西中科技合作的美好未来。

来自中西两国40多家高校、研究所、企业的200多名代表参加当天活动。中西科研机构和科技企业在开幕式上签署了10项合作协议。

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