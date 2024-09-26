新华社阿尔及尔9月25日电（记者徐永春）由中国驻阿尔及利亚大使馆、中国电影频道、阿尔及利亚文化和艺术部共同主办的2024阿尔及利亚“中国电影展映周”25日在阿首都阿尔及尔开幕。

本次电影周将持续至30日，其间展映《鲜花》《音乐家》《那人那山那狗》《钱在路上跑》《远去的牧歌》等5部优秀国产影片。

中国驻阿尔及利亚大使李健在开幕式上致辞表示，本次电影周将展映5部反映中国发展成就、社会风貌与民族文化的影片，有助于阿尔及利亚民众更好地了解中国。希望中阿未来继续以电影为媒，积极促进电影领域交流合作和人员往来，让电影成为中阿人民互相了解的窗口，进一步增进两国传统友好，丰富双边关系内涵，推动文明交流互鉴。

阿尔及利亚文化和艺术部合作与交流司司长纳西姆表示，电影是阿新兴产业，阿方希望学习中方在电影生产、制作等方面的先进经验，不断促进两国电影领域的交流与合作。

中国电影频道总编辑张玲说，“中国电影展映周”活动将为促进中阿两国人民相互了解、增强民心相通搭建一座影像的桥梁。

(责编：徐祥丽、张悦)