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王毅会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利

2024年09月26日06:37 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月25日电（记者潘云召 杨士龙）当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。

　　王毅说，你担任高级代表这一重要职责期间，积极发展对华关系，客观友善看待中国发展，致力推动中欧合作与互信，多次强调中欧是伙伴不是对手，中方对此表示赞赏。中欧加强合作有利于各自发展，完全符合双方的根本和长远利益，也是国际社会的期待。面对变乱交织的世界，中欧应增强互信、密切合作，坚持相互尊重、相互借鉴、取长补短，为稳定国际地区形势，推动人类发展进步做出贡献。希望欧盟坚持战略自主，排除外界干扰，推动中欧关系健康稳定发展。

　　博雷利表示，中国崛起是不可阻挡的历史趋势。中国已经是一个强大的国家，并将继续发展壮大，世界需要中国，欧洲应当同中国加强合作。世界并不太平，挑战日益增多，冲突此起彼伏。各国需要携手应对，维护和平与安全。

　　双方重点就乌克兰危机交换了意见。王毅强调，中国在乌克兰危机问题上始终坚持客观公正立场，致力于推动局势降温，不放弃争取和平的努力。如果仍有人指责中国，就是别有用心，向中国推卸责任，更是别有所图。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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