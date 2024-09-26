人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达会见陈文清

2024年09月26日06:00 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社杜尚别9月25日电  （记者周天翮）当地时间9月24日，塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达在杜尚别会见到访的中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清。

　　陈文清指出，中国和塔吉克斯坦是友好邻邦，在习近平主席和拉赫蒙总统的战略引领下，中塔关系不断提质升级，两国率先建立发展共同体和安全共同体。去年以来，两国元首共同宣布构建世代友好、休戚与共、互利共赢的中塔命运共同体，发展新时代全面战略合作伙伴关系，为两国关系未来发展指明了新方向，确立了新目标。

　　陈文清表示，当前，中国和塔吉克斯坦都处在国家发展振兴的关键阶段。中方愿同塔方一道，携手推动构建中塔命运共同体，积极践行三大全球倡议，推动共建“一带一路”走深走实，深化执法安全合作，妥善应对地区各类威胁挑战，更好造福两国人民。

　　拉苏尔佐达祝贺中华人民共和国成立75周年，表示塔方坚定支持习近平主席提出的三大全球倡议，希望在安全领域与中方深化务实合作，共同维护地区和平稳定。

　　访问期间，陈文清还分别会见了塔吉克斯坦安全会议秘书马赫穆德佐达、国家安全委员会主席亚季莫夫。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月26日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部