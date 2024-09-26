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塞尔维亚总统武契奇会见王毅

2024年09月26日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报纽约9月24日电  （记者李志伟）当地时间9月24日，塞尔维亚总统武契奇在纽约联大期间会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　王毅首先转达习近平主席的亲切问候。王毅说，总统先生是中国人民的老朋友、好朋友。中国和塞尔维亚彼此相互信赖、相互支持，共同维护国际公平正义。今年5月，习近平主席对塞尔维亚进行国事访问，同总统先生进行深入战略沟通，达成广泛共识，为双边关系发展指明方向。中塞友好有着深厚民意基础。中方愿同塞方一道，落实好两国元首达成的重要共识，坚定捍卫中塞铁杆友谊，扎实推进新时代中塞命运共同体建设。在科索沃问题上，中方坚定支持塞尔维亚维护国家主权和领土完整，捍卫自身正当权益，反对一些国家在领土主权问题上搞双重标准。

　　武契奇请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺中华人民共和国成立75周年。武契奇说，我对习近平主席访问塞尔维亚的情景记忆犹新，当时我们进行了非常深入的交流。塞方珍视同中国的铁杆友谊，永远不会忘记中国的支持和帮助，愿同中方一道，推动两国关系取得更大发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月26日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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