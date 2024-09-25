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王毅会见澳大利亚外长黄英贤

2024年09月25日21:32 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月24日电　当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见澳大利亚外长黄英贤。

　　王毅表示，中澳关系取得积极进展。李强总理6月成功访澳，为中澳关系发展注入新的动力。双方重启了一系列对话合作机制，中方对澳实施单方面免签，两国地方和人文交往更加活跃，阿德莱德动物园年内将迎来新一对大熊猫。中澳关系的改善得到两国各界的欢迎支持，这是双方相向而行、共同努力的结果，也说明中澳关系健康稳定发展是两国人民的共同期待。双方应继续打造更加成熟稳定、更加富有成果的全面战略伙伴关系。同时，双方要把握好双边交往中存在的问题，不能以分歧定义中澳关系，不能用消极信息取代互利合作的主流，不能让负面思维干扰两国关系改善发展。希望澳方同中方一道，确保中澳关系继续沿着正确轨道取得更多成果。

　　黄英贤表示，澳中关系对两国、对地区都很重要，我们愿同中方共同努力，加强经贸合作，促进教育交流，共同应对气候变化，就存在分歧的问题开展建设性沟通，推动两国关系稳定发展。澳方坚持一个中国政策没有变化。世界面临不少挑战，乌克兰危机、加沙冲突威胁和平与安全。中国作为安理会常任理事国，具有重要影响力，澳方愿同中方加强协调，维护联合国权威，促进世界的和平稳定与繁荣。

(责编：白宇、卫嘉)

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