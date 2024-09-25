新华社纽约9月24日电 当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见法国外长巴罗。

王毅祝贺巴罗履新，表示今年是中法建交60周年。习近平主席5月访法取得圆满成功，两国元首在比利牛斯山登高望远、纵论天下，加深了互信和友谊，为中法关系提供战略引领，就深化中欧合作达成重要共识。中法都是独立自主大国，两国关系具有远超双边的全球性意义。双方要继续坚持相互尊重、合作共赢、交流互鉴，推动中法关系不断结出新的硕果，既服务各自国内发展，也为世界的和平稳定做出中法贡献。

王毅说，中方愿同法方保持高层交往，加强沟通协调、深化务实合作。相互尊重核心利益是中法关系的政治基础，希望法方继续坚持一个中国原则，尊重中方维护国家主权和领土完整的努力。贸易战没有赢家，希望法国和欧盟同中方一道抵制保护主义，维护市场规则，妥善处理贸易纠纷。祝贺法国成功举办巴黎奥运会，中法民间交往也掀起了新热潮。双方要延续这一积极势头，办好中法建交60周年和文化旅游年活动，使中法友好不断焕发新的生机活力。我们愿同法方加强多边协作，支持法方办好明年的人工智能安全峰会和联合国海洋大会，也希望法方积极呼应中方提出的重大多边理念主张。

巴罗表示，今年是法中建交60周年，继去年马克龙总统成功访华后，习近平主席成功访法，推动两国关系迈上新的台阶。法方始终坚持一个中国原则，致力于加强对华合作，这一点不会改变。感谢中方支持巴黎奥运会成功举行，对中国代表团取得的好成绩表示祝贺。经济全球化、开放式合作对法国和欧洲至关重要，保护主义不符合我们的利益。法国和欧盟都不愿同中国打贸易战，希望找到实现公平贸易的办法。世界正面临分裂的风险，法方愿同中方加强合作，维护全球的和平稳定。期待中方积极参与明年法方主办的人工智能安全峰会和联合国海洋大会。

双方就乌克兰危机交换了意见。

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