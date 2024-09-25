新华社纽约9月24日电 当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见阿根廷外长蒙迪诺，阿总统府秘书长卡琳娜、经济部长卡普托等参加。

王毅表示，中方始终高度重视中阿关系，对阿政策保持连续性和稳定性。很高兴看到发展对华关系已成为阿国内超越党派的社会共识。双方要继续将中阿关系置于彼此对外政策重要位置，不断深化政治互信，着眼双边关系的战略性和全面性，使之更富韧性、更具活力，这是两国人民的共同期待，符合双方的根本和长远利益。中阿经济高度互补，两国务实合作有着坚实基础。中方愿继续做阿根廷的好朋友和发展进程中的好伙伴，拓展各领域合作，共享发展机遇。双方要在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持，希望阿方坚定恪守承诺，坚持一个中国原则，坚决反对“台独”。中方愿同包括阿根廷在内的拉美和加勒比国家一道，推进中拉论坛建设，深化中拉关系。

蒙迪诺表示，阿中友谊源远流长，推动阿中关系发展是两国的共同目标。阿根廷已换了新车，走上新路，有了新的驾驶员，对发展前景充满信心。中国是阿根廷第二大出口目的地，阿方高度重视中国市场，欢迎中国企业赴阿投资兴业，希望不断拓展两国经贸合作，为阿根廷人民带来更多福祉。阿根廷愿积极参与拉中合作，这有利于拉共体国家实现更大发展。

(责编：白宇、卫嘉)