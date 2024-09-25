人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见阿根廷外长蒙迪诺

2024年09月25日21:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约9月24日电　当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见阿根廷外长蒙迪诺，阿总统府秘书长卡琳娜、经济部长卡普托等参加。

　　王毅表示，中方始终高度重视中阿关系，对阿政策保持连续性和稳定性。很高兴看到发展对华关系已成为阿国内超越党派的社会共识。双方要继续将中阿关系置于彼此对外政策重要位置，不断深化政治互信，着眼双边关系的战略性和全面性，使之更富韧性、更具活力，这是两国人民的共同期待，符合双方的根本和长远利益。中阿经济高度互补，两国务实合作有着坚实基础。中方愿继续做阿根廷的好朋友和发展进程中的好伙伴，拓展各领域合作，共享发展机遇。双方要在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持，希望阿方坚定恪守承诺，坚持一个中国原则，坚决反对“台独”。中方愿同包括阿根廷在内的拉美和加勒比国家一道，推进中拉论坛建设，深化中拉关系。

　　蒙迪诺表示，阿中友谊源远流长，推动阿中关系发展是两国的共同目标。阿根廷已换了新车，走上新路，有了新的驾驶员，对发展前景充满信心。中国是阿根廷第二大出口目的地，阿方高度重视中国市场，欢迎中国企业赴阿投资兴业，希望不断拓展两国经贸合作，为阿根廷人民带来更多福祉。阿根廷愿积极参与拉中合作，这有利于拉共体国家实现更大发展。

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部