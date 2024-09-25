新华社纽约9月24日电 当地时间9月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见瑞士外长卡西斯。

王毅说，今年是中华人民共和国成立75周年。瑞士是最早同新中国建交的西方国家之一。中瑞关系伴随着新中国历程，不断发展。2016年习近平主席同瑞方领导人共同宣布建立中瑞创新战略伙伴关系，开辟了两国关系新的前景。今天，两国宣布开启自贸协定升级版谈判，这是一个好消息。在保护主义和逆全球化抬头背景下，中国和瑞士作为自由贸易维护者，要以实际行动表明经济全球化不可阻挡。

王毅表示，中国共产党二十届三中全会成功举行，擘画了进一步全面深化改革、扩大对外开放的蓝图。欢迎瑞士企业发扬创新精神，把握先机，积极开拓中国市场，共享发展机遇。双方要珍视和维护好高水平政治互信，坚持相互尊重、平等相待，确保两国关系健康稳定发展。

卡西斯表示，瑞士同中国启动自贸协定升级谈判确实是个好消息，瑞方将全力推动谈判进程，促进两国经贸合作。瑞士高度赞赏中国取得的发展成就，重视同中国的伙伴关系，始终坚持一个中国政策。期待同中方共同规划明年建交75周年庆祝活动，推动两国关系取得更大发展。世界面临着越来越多矛盾，可能走向分裂。各国需要密切对话沟通，共同规划未来。瑞士愿同中方加强协调配合，维护世界和平，推动发展繁荣。

双方就乌克兰危机交换了意见。卡西斯表示，中国和巴西就乌克兰危机达成的六点共识富有建设性，有助于为和谈找到新的思路，提供了好的方向。

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