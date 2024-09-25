新华社纽约9月24日电（记者邓仙来 潘云召）当地时间9月24日，伊朗总统佩泽希齐扬在纽约联大期间会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达了习近平主席对佩泽希齐扬总统的亲切问候。王毅表示，中方始终从战略和长远角度把握中伊关系，愿同伊方推进各领域务实合作，助力各自国家发展，在两国元首战略引领下，推动中伊全面战略伙伴关系取得更大发展。中方将一如既往支持伊方维护主权安全、领土完整、民族尊严，反对外部势力干涉伊内政和制裁施压。在巴以冲突问题上，中国将坚持公道正义，推动停火止战。我们支持伊朗和沙特等地区国家继续改善关系，通过团结协作解决地区安全问题。支持阿拉伯和伊斯兰国家团结一致，发出更强有力声音，早日实现中东持久和平。

佩泽希齐扬请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。表示伊中友好源远流长，伊方坚定奉行一个中国政策，致力于发展对华友好，愿积极参与共建“一带一路”，落实全面合作计划。在这个多变的世界，面对一些国家大搞单边主义、霸凌霸权，伊中应加强合作，携手应对挑战，共同维护多边主义和国际公平正义。中国一直为世界和平和地区安全发挥着重要作用。面对中东正在上演的人道悲剧，期待中国为停火止战、缓解人道危机发挥更大作用。

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