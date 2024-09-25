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德国汉堡国际风能展呼吁加强国际合作

2024年09月25日13:37 | 来源：新华网
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　　新华社德国汉堡9月24日电（记者杜哲宇　褚怡）德国汉堡国际风能展24日拉开帷幕，展会呼吁各方加强国际合作，共同推动能源转型。

　　本届风能展共吸引全球40个国家和地区的约1600家企业参展，覆盖陆上与海上风能价值链的各个环节，全面展示风能行业的最新动态。展会期间还将举办200多场专业会议，邀请业界专家就风能行业面临的关键挑战与前沿议题进行深入交流。

　　展会主办方负责人克劳斯·泽尔巴赫说：“汉堡国际风能展是风能行业的重要平台。它汇聚了全球风能领域的关键参与者，并促进各方高度互动。”

　　与会人士强调，国际合作是实现能源转型的关键。新加坡企业发展局执行主席李全德说，在通往清洁能源的道路上，更多欧洲和亚洲的公司可以携手合作，利用彼此的技术和能力，开拓更广阔的市场空间。

　　多家中国企业亮相本届展会。中国中车、三一重能等中国企业纷纷展示最新产品和技术，吸引大量关注。中国中车副总裁余卫平说：“中国中车致力于为全球能源转型贡献力量，也期待以此次展会为契机，促进更多国际间的交流与合作。”

　　汉堡国际风能展是全球风能行业的重要展会和交流平台，自2014年起每两年举办一次。本届展会将持续到27日。

(责编：徐祥丽、张悦)

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