新华社明斯克9月24日电（记者陈汀 鲁金博）2024中国医学装备（白俄罗斯）展览会24日在白俄罗斯中白工业园开幕，来自中国的30余家企业向白俄罗斯市场展示推介中国医学装备。

中国驻白俄罗斯大使张汶川在展会开幕致辞中表示，在两国领导人的战略引领和共同关心下，中白全天候全面战略伙伴关系持续健康稳定发展，高质量共建“一带一路”合作扎实推进。本次展览会不仅是展示中国企业实力和创新成果的重要窗口，更是推动中白经贸合作迈向新高度的重要契机。

白俄罗斯卫生部长亚历山大·霍贾耶夫表示，中国医学装备产品丰富、性能优异、性价比高，可以极大提升白俄罗斯人民医疗保障水平。白俄罗斯对继续加强白中医疗卫生合作意愿强烈，希望以此次展会为起点，在医疗卫生领域开展深层次本地化合作。

中国医学装备协会理事长侯岩表示，这次展览会旨在展示中国医疗装备的最新成果与前沿技术，增强双方专家之间、临床与产业之间的理解和交流，期待本次展会成为促进中白两国人民友谊和相互理解的重要桥梁，为两国在医疗领域的深度合作奠定更加坚实的基础。

本次展览会由中国医学装备协会和白俄罗斯卫生部共同主办，展览面积达4000平方米，将持续3天。

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