新华社联合国9月24日电（记者高山 夏林）第79届联合国大会一般性辩论24日在纽约联合国总部拉开帷幕。多国国家元首、政府首脑和高级别代表将就应对不断恶化的地缘冲突、推进可持续发展、应对全球性危机等国际社会共同关注的重大问题，表达各自国家立场并提出解决方案。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中说，世界面临前所未有的挑战，地缘政治分歧不断加深、地球持续升温、激烈的战争难见和平曙光，核态势和新武器也投下了阴影，“我们正在走向难以想象的境地——一个有可能吞没世界的火药桶”。

古特雷斯说，乌克兰战事正在蔓延，加沙战火可能席卷整个地区。他呼吁警惕黎以局势升级，强调“黎巴嫩人民、以色列人民以及世界人民无法承受黎巴嫩变成下一个加沙”。

古特雷斯还呼吁加强多边主义、对联合国安理会和全球金融架构等进行改革。他表示，正如《未来契约》所强调的那样，解决不平等问题需要加速改革，同时要促进世界的可持续发展、严肃应对包括人工智能在内的新技术发展带来的新课题。

第79届联大主席菲勒蒙·扬主持开幕式。他在发言中强调，联大一般性辩论仍是世界上最具包容性、代表性和权威性的辩论之一，是全球反思和集体行动的平台。今年的任务十分紧迫，地区冲突此起彼伏，气候变化问题日益明显，可持续发展目标进度远远落后。他呼吁各国采取集体行动，共同面对挑战。

本届联大一般性辩论的主题为“不让任何一个人掉队：携手同行，共促和平、可持续发展与人类尊严，造福今世后代”。

第79届联合国大会10日在联合国总部开幕。联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

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