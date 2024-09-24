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中国驻越南大使何炜代表中国红十字会向台风“摩羯”受灾地区捐款

2024年09月24日14:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内9月24日电 （记者杨晔）9月23日，中国驻越南大使何炜代表中国红十字会就越南遭受台风“摩羯”侵袭向越南红十字会捐款。越南红十字会主席裴氏和等共同参加。

何炜大使（左）和裴氏和主席在捐款仪式上。 中国驻越南大使馆供图

何炜大使（左）和裴氏和主席在捐款仪式上。中国驻越南大使馆供图

何炜在致辞中对越南受灾民众表示深切慰问，指出中越作为山水相连的社会主义邻邦，以人民为中心是两党共同坚守的执政宗旨，在艰难困苦面前同呼吸、共命运是双方传统友谊的生动写照。面对这场突如其来的重大灾害，两国党和政府团结带领人民群众坚决应对，双方边境省区秉持守望相助优良传统，相互协调、紧密协作，共同抗击风灾水患。中国社会各界和在越中资企业纷纷慷慨解囊，有力声援了越南人民的救灾事业。相信只要两国团结一心，就一定能战胜任何艰难险阻。中方愿同包括越南红十字会在内的社会各界一道，继续以增进两国人民福祉为目标，不断夯实中越关系发展民意基础，携手推动中越命运共同体建设走深走实、开花结果。

裴氏和代表越南红十字会感谢中方捐助，对中国党、政府和人民迄今给予越南抗灾的无私帮助铭记于心，认为这充分彰显了两国“同志加兄弟”的深厚情谊，体现了中方以实际行动推进命运共同体建设的政治意愿，极大鼓舞了越南人民灾后重建的信心。越南红十字会愿与中方共同努力，推动两国各界更多人士积极投身到越中友好的伟大事业中来。

(责编：于洋、杨牧)

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