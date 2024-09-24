新华社瓦莱塔9月23日电 综述｜援马耳他医疗队协助搭建“健康桥梁”

新华社记者陈文仙

跨越万里，几十年来中国援马耳他医疗队一批又一批奔赴地中海中心岛国马耳他，凭借精湛的医术和仁爱之心，守护当地民众健康，为中马两国搭建起“健康桥梁”。

1993年，中国向马耳他派出了第一支援马医疗队。1994年，中国和马耳他政府合作成立地中海地区中医中心（简称中医中心），由江苏省派遣医疗队开展诊疗工作。迄今，中国共派出19期援马耳他医疗队，累计诊疗患者约25万人次。

除了中医中心，医疗队还在马耳他国立圣母医院和戈佐总医院开设中医门诊，为患者提供治疗服务，成为了当地人眼中友善无私、医术精湛的健康守护者，助推中医和中医文化受到越来越多当地人的认可与喜爱。

医疗队在传统针灸的基础上，为当地不同患者探索更为灵活高效、有针对性的治疗方法。比如，他们为受过敏性鼻炎困扰的患者采用“蝶腭神经针刺术”，为备受皮炎湿疹折磨的患者实施“穴位自血疗法”，为因膝盖疼痛走路不便的患者使用“坐位调膝手法”……许多患者在接受治疗后，惊叹于中医的神奇疗效。

罗纳尔德·邦尼奇是一位皮肤病患者，也是针灸的忠实粉丝。15年前，他因为皮肤湿疹在中医中心接受治疗，取得了良好效果。今年，他的耳周及下肢再次出现皮炎，便又来寻求中医帮助。经过8次治疗，邦尼奇的皮炎症状显著改善。“中医强调整体调理，事实证明，我选择中医是非常正确的。”他兴奋地向记者分享。

马耳他全科医生玛丽亚·菲利斯也是中医的拥趸。她患有颈椎病，每当疼痛难忍时，都会优先选择针灸治疗。菲利斯说：“止痛药有副作用并可能形成依赖，而针灸则没有这些问题，所以我更愿意接受中医治疗。”在马耳他，越来越多的患者像菲利斯一样，放弃口服止痛药，转而寻求中医疗法。

为了应对肥胖率不断上升的挑战，中医中心于今年7月正式开设减肥专科门诊，为马耳他肥胖症患者带来健康福祉。减肥门诊的开设及穴位埋线技术的广泛应用让针灸减肥成了中医中心深受欢迎的治疗项目。

安杰尔·法尔宗就是穴位埋线减肥的受益者。在她看来，成功减肥并非是她唯一的获益之处。她表示，穴位埋线持续刺激让她无需频繁就诊，并有效调节了她的消化系统，促进了新陈代谢。“穴位埋线是我减肥之旅中的强大工具，提供了远远超出我预期的即时和长期效果。”她说。

为了进一步推动中医和中医文化在马耳他的传播，医疗队积极深化与当地各界的合作：例如通过与马耳他罕见病联盟的合作，探索中医治疗罕见病的可能性；与体育界合作，帮助运动员利用中医推拿和针灸缓解运动损伤；与学校合作，让更多青少年了解中医基础，体验拔罐、艾灸等传统疗法，激发他们对中医文化的兴趣。此外，医疗队还深入社区和养老院，开展“中医文化进市政厅”“关爱银龄”等活动，推动中医走进更多马耳他民众的生活。

随着中医在马耳他的声誉不断提升，中医中心也吸引了来自欧洲其他国家的中医爱好者。德国、卢森堡、西班牙等地的中学生都曾远道前来中医中心，亲身体验治疗，了解中医文化。国际交流不仅让更多欧洲年轻人接触到中医，也为中医在欧洲的推广开辟了新途径。

第19期援马耳他医疗队队长冯骅对记者表示，30多年来，中医在马耳他的影响力不断扩大，成为两国人民心连心的“健康桥梁”，展现了中医在全球健康事业中的独特价值，未来中医和中医文化也将在马耳他继续散发魅力。

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