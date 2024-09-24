新华社纽约9月23日电 当地时间9月23日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见埃塞俄比亚外长塔耶。

王毅表示，前不久，中非合作论坛北京峰会成功召开。中国和非洲国家领导人一致同意将中非关系提升为新时代全天候中非命运共同体，习近平主席提出中非携手推进现代化六大主张和中国同非洲开展全方位合作的十大伙伴行动，将对中非关系发展产生重大而深远影响。中方愿同包括埃塞在内的非洲国家密切合作，加快落实峰会成果，致力于共同发展振兴。

王毅说，中国和埃塞是全天候战略伙伴，两国关系一直走在中国同非洲合作的前列。双方应以两国领导人共识为指引，乘着落实峰会成果的东风，推动各领域合作不断迈上新台阶。双方要继续坚定相互支持，深化务实合作，加强发展战略对接，打造更多合作亮点。作为发展中大国和“全球南方”重要成员，中国和埃塞都有着不畏强权、坚守正义的风骨，要继续加强在国际地区事务中的协调配合，为世界和平发展做出更大贡献。

塔耶表示，中非合作论坛北京峰会是成果最为丰硕的一次峰会，也是非中关系发展史上的重要里程碑。这是一次增进互信的会议，体现了中国对非洲国家的坚定支持。感谢中国为会议成功举行做出的积极贡献，期待同中方一道，落实好峰会成果，推动非中关系取得更大发展。埃塞高度重视对华关系，坚定奉行一个中国政策，期待拓展各领域合作，取得更多成果。在国际地区事务中，埃塞同中方看法高度一致，愿加强协调配合，共同反对单边主义和霸权主义，维护国际公平正义。

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