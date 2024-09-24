新华社联合国9月23日电（记者潘云召 邓仙来）当地时间9月23日，马尔代夫总统穆伊兹在纽约会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达习近平主席对穆伊兹总统的亲切问候。王毅表示，在两国元首战略引领下，中马各层级交流密切，务实合作深入推进，给马尔代夫人民带来了实实在在利益。中方愿同马方一道，落实好两国元首达成的重要共识，推动中马关系不断迈上新的发展水平。

王毅说，中马关系已成为大小国家平等相待、守望相助、互利共赢的典范，我们愿同马方弘扬传统友好，携手走在推动构建人类命运共同体的前列。中方将一如既往支持马方维护国家主权独立、领土完整、民族尊严，支持马方探索符合本国国情的发展道路。我们愿同马方深化各领域合作，同舟共济应对挑战，做彼此发展振兴道路上的伙伴。

穆伊兹请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，对中华人民共和国成立75周年表示热烈祝贺。穆伊兹说，我很荣幸作为习近平主席今年邀请的首位外国元首对华进行国事访问，这是一次历史性访问，取得了圆满成功，推动马中关系强劲发展。马方坚定奉行一个中国政策，支持习近平主席提出的一系列重大国际合作倡议。马政府和人民衷心感谢中国对马经济社会发展给予的无私帮助，期待继续加强金融、社会住房、农业、基础设施、旅游等领域合作，推动两国关系取得更大发展。

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