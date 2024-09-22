新华社贝鲁特9月21日电 现场直击｜走进贝鲁特南郊遭袭现场

新华社记者程帅朋 谢昊

曾经的多层建筑被夷为平地，数百平米的地面上满是破碎、大小不一的水泥块，断裂的钢筋粘连着水泥块歪七扭八地扭着，两辆大型机械不停铲起水泥块放到卡车里，二三十名救援人员身着橘色和黄绿色制服、戴着口罩在废墟上忙碌着……

以色列20日对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发动导弹“定点打击”，已造成包括至少两名真主党高级军事指挥官在内的37人死亡。黎以局势正朝着更危险的方向急速滑落。21日，新华社记者走进现场，目睹了这场打击造成的巨大破坏。

贝鲁特南郊是黎巴嫩真主党的大本营，大多数居民支持真主党。自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时对以色列北部及以色列占领的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部进行报复。贝鲁特南郊多次遭到以色列袭击，多名高级指挥官身亡。

记者搭乘当地同事比拉尔·贾维希的摩托车进入贝鲁特南郊，明显感觉到这里和贝鲁特其他地方的不同：入口处便设有检查点，荷枪实弹的士兵逐一检查过往车辆。相较平时检查点前排起的长龙，今天车辆少了很多。简单盘查后见无异样，士兵挥手放行。

再往里走，记者看到这里的建筑密度明显高于市区，街道两边的建筑老旧逼仄，摩托车和行人往来穿梭，家家户户门外挂着土黄色的布帘，覆盖整个阳台。当地同事告诉记者，挂布帘为了保护隐私。

骑行20余分钟，记者抵达现场附近。真主党人员在距遭袭建筑七八十米外设置封锁线，检查进入现场人员的证件。跨过封锁线后，真主党又在距遭袭现场不远处设置了记者聚集点，几十名黎巴嫩本地和外国记者等待进入核心现场。稍作停留后，一行人获准进入。

遭袭建筑不临街，被几座九层高楼半包围，位置相对隐蔽。按照以色列方面和黎当地媒体说法，遭袭时，真主党精锐部队拉德万部队的多名指挥官正在这座建筑地下室举行会议。

与遭袭建筑相邻的一座九层高楼也严重受损，底部出现多个深洞，但没有倒塌，疑似以色列导弹从该建筑底部穿过击中目标大楼地下室造成。这座大楼二层一个破损的房间内挂着一件粉红色的衣服，不知主人现在何处。

废墟不远处，救护车和救护人员守在一旁，应是准备随时提供救护。据黎公共卫生部21日消息，仍有23名失踪者可能被埋在废墟下。

遭袭现场混乱、嘈杂，救援人员和几十名记者穿行其间，原定十分钟的媒体拍摄时间被拖延到二十几分钟，真主党人员不时催着记者们快些离开。

(责编：赵欣悦、袁勃)