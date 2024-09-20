新华社柏林9月19日电 综述｜中国车企亮相汉诺威国际交通运输博览会

新华社记者邰思聪 李函林

2024年德国汉诺威国际交通运输博览会17日至22日在汉诺威举行，来自全球40多个国家和地区的参展商集中展示商用车及零配件领域的最新研发成果、前沿技术和解决方案。在电动化、氢能等新能源领域拥有优势和特色的中国商用车企业携新科技产品亮相，受到好评和关注。

此次展会涵盖客车、油罐车、垃圾清运车、物流和运输车辆等车型。皮卡作为用途广泛的轻型商用车备受市场关注。本次展会上，中国企业上汽大通发布了自主研发的纯电皮卡“eTerron 9”，将中国纯电动皮卡推介到欧洲市场。上汽大通副总经理谢嘉悦说，企业利用电池与电机技术优势，不仅满足欧洲用户对商用运输和环保节能的双重需求，还带给欧洲消费者新的选择。“参加这一重要行业展会，对我们推动轻型商用车在欧洲市场推广具有重要意义。”

在厦门金龙联合汽车工业有限公司展区，企业最新研发的智电一体化技术和液氢超级重型卡车等产品获得众多欧洲厂商和经销商认可。“我们要向欧洲客户展示我们在智电系统和氢能领域的新技术，也希望有更多合作伙伴加入，创造更多合作机会。”该公司首席品牌官余丹瑶余丹瑶说。

随着国际市场对商用车需求日渐增加，中国车企利用技术创新、成本控制、产品多样性以及服务网络等方面优势，不断扩大“朋友圈”。

此次展会上，陕西汽车控股集团有限公司带来涵盖柴油、液态天然气、电池、氢燃料四种能源形式的最新商用车产品。陕汽控股副总经理王钊表示，企业希望通过展示最新技术成果，与全球合作伙伴建立紧密联系，探索更多合作机会。“我们认为中国企业在商用车领域可以有更大作为。”

在备受海外客商关注的电池技术领域，宁德时代发布了“天行”系列电池系统，有望为商业运输领域带来改变。宁德时代海外商用车事业部执行总裁李小宁表示，商用车电动化需要满足长寿命和快速补能两方面需求，才能在与传统燃油商用车的竞争中赢得更多市场。“希望我们推出的新型电池系统，能使电动化商用车充电速度更快、耐用性更强，帮助欧洲地区用户优化成本效益、提高整体效率。”

“我们特别高兴今年能够迎来460多家中国参展商，这是本次展会最大的国际参展商群体。”展会主办方、德国汽车工业协会董事总经理于尔根·明德尔表示，相信中国企业将与各国商用车企业一起，为全球实现气候中和作出贡献。

(责编：刘叶婷、崔越)