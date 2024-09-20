新华社华沙9月19日电（记者崔力 张章）欧盟委员会主席冯德莱恩19日晚在波兰西南部城市弗罗茨瓦夫宣布，欧盟将从凝聚基金中拨款100亿欧元，向波兰等受洪灾影响的中东欧国家提供援助。

冯德莱恩当天视察波兰遭洪水侵袭地区，并与波兰总理图斯克、捷克总理菲亚拉、斯洛伐克总理菲佐以及奥地利总理内哈默在弗罗茨瓦夫共同出席有关应对洪灾的会议。

冯德莱恩在会后举行的新闻发布会上说，欧盟国家必须团结一致应对自然灾害挑战。非常时期需要非常举措，此次受洪灾影响的国家将能够动用100亿欧元的欧盟凝聚基金。此外，她承诺欧盟将动用团结基金用于支持这些国家的灾区重建工作。

图斯克在与冯德莱恩会面后表示，通过整合欧盟、波兰政府和地方政府的资金，波兰将提出一项重建所有洪灾地区的计划，全力支持受灾民众。

欧洲中东部多地连日来遭遇强降雨，部分地区暴发洪灾，已造成至少24人死亡，其中波兰有7人死亡。受持续强降雨影响，流经欧洲多国的多瑙河水位还在上涨，流域多地防洪形势严峻。

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